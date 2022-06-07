Лондон, 7 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Цена бензина установила очередной рекорд в Великобритании, литр топлива стоит 178,5 пенса (около $2,24). Об этом сообщает 7 июня Sky News.

Sean MacEntee Бензин

Максимальные значения фиксировались на минувшей неделе, но теперь превышены и они. Так, литр дизельного топлива стал стоить 185,2 пенса (около $2,3).

Годом ранее бензин и дизельное топливо обходились британцам в среднем по 129 пенсов (около $1,62) и 131 пенсу (около $1,64) за литр.

Максимальные цены на бензин фиксируют в стране третий раз за последние шесть дней. Рост цен связан с замедлением поставок топлива из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах по всему миру, дефицитом бензина, дизельного топлива и некоторых видов переработанной нефти.

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