Москва, 7 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Предложенная схема обособления активов российских банков и обязательств перед недружественными государствами, действительно, может иметь положительный эффект для кредитных учреждений, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Отделение банка ВВБ

«Это положительно, так как исключает возможность требований иностранный кредиторов напрямую к банку, что положительно сказывается на его репутации и структуре активов.

Отпадает необходимость создания дополнительных резервов в банках. Это существенно снижает издержки банков и повышает рентабельность операций.

Подобные сделки по перераспределению «токсичных» активов производились российскими банками и раньше. Но впервые активы будут передаваться на юридическое лицо, не обладающее банковской лицензией.

Передача активов в форме реорганизации и образовании нового юридического лица позволяет обойтись без вливаний дополнительных средств для передачи активов, как в случае с использованием уже существующего юридического лица, что позволяет снизить нагрузку на бюджет государства и ресурсы банков», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития России разработало схему избавления российских банков от замороженных за рубежом активов.

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