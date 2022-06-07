Москва, 7 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Митрополит Иларион освобождён от должности главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви. Как сообщили в РПЦ, такое решение принял Священный синод РПЦ на заседании 7 июня.

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет Митрополит Иларион

Кроме того, митрополита освободили от обязанностей председателя постоянного члена Священного синода Русской Православной Церкви и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Решением Синода Илларион назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией РПЦ вместо Марка.

«Управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским быть преосвященному Илариону, митрополиту Волоколамскому», — говорится в решении Синода.

Митрополит Иларион занимал свою должность с 2009 года. С 1989 по 1996 год управляющим Будапештско-Венгерской епархией был сам патриарх Московский и всея Руси Кирилл.