Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Певица Манижа, ранее заявленная в числе хедлайнеров фестиваля поп-культуры «Стереолето», который пройдет в Петербурге 12–13 июня, не выступит на этом фестивале. Ранее в сети развернулась кампания против приезда Манижы.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

«Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам», — говорится в сообщении организаторов в группе фестиваля «ВКонтакте» во вторник, 7 июня.

Причина отмены выступления Манижы не называется, при этом комментарии под сообщением об отмене её выступления закрыты, в отличие от других постов паблика.

Как сообщало ИА REGNUM, Манижа с самого начала специальной военной операции России по защите Донбасса выступала с критикой этого решения, осудила политику властей России в отношении Украины и уехала из России.

По данным СМИ, находясь в Париже, она приняла приглашение выступить в Петербурге на фестивале «Стереолето», который ежегодно проводится при финансовой и моральной поддержке городского правительства.

Это вызвало возмущение в рядах патриотически настроенной общественности, в сетях распространилась инициатива написать заявления в органы МВД, чтобы проверить Манижу на предмет преступной дискредитации Вооруженных сил РФ и, при наличии оснований, привлечь ее к уголовной ответственности.

Напомним, среди хедлайнеров фестиваля заявлен певец Леонид Агутин, также осудивший проведение российской спецоперации.