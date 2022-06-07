Москва, 7 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Министерство обороны России создало «Фонд поддержки военно-патриотического кино». Об этом 7 июля сообщил глава ведомства, генерал армии Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Шойгу отметил, что Минобороны уделяет пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях российской истории, борьбе с её фальсификацией, патриотическому воспитанию молодёжи.

«Для реализации этих задач создан «Фонд поддержки военно-патриотического кино», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что целью фонда станет помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Минобороны и задачах, решаемых Вооружёнными силами.