Таллин, , 15:21 — REGNUM Антироссийские санкции, введённые после начала спецоперации РФ на Украине, начинают вредить и Евросоюзу. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщает 7 июня Daily Express.

По её словам, странам ЕС всё труднее соглашаться с решениями Брюсселя о вводе новых ограничений в отношении России. В первую очередь это связано с инфляцией и ростом цен на энергоносители.

«Мы находимся на этапе, когда санкции начинают вредить нашей стороне. Сначала санкции были сложны только для России, но мы подходим к моменту, когда санкции становятся болезненными для наших собственных государств», — сказала Каллас.

Вопрос заключается в готовности стран терпеть боль. Это уровень отличается для разных стран, и единство сохранить очень трудно, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Эстонии показатель инфляции достиг 20% — это рекордная отметка с 1990-х годов.

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