Москва, , 15:21 — REGNUM McDonald’s — не первая компания, которая сменила название. Reserved стал называться Re, бренд Sinsay теперь Sin, а на вывеске Mohito осталась только буква «М». Подобный механизм актуален и в отношении Макдональдса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Закрытый Макдональдс Дарья Драй © ИА REGNUM

«Регистрация идёт сразу двух товарных знаков, но к традиционным цветам красного и оранжевого добавился зелёный.

Возможно, это связано с основным поставщиком будущих аксессуаров нового McDonald’s или связки с самым популярным зелёным в России (Сбербанком).

Также многие думают, у «Макдональдс», возможно, будет две линейки которые будут сменять друг друга.

В последнее время клиенты McDonald’s все чаще использовали приложение для получения бонусов лояльности.

Скорее всего, регистрация картинок нужна для вида иконок приложения для дальнейшего размещения российских приложений «Макдональдс» в российском магазине приложений», — предположила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый владелец сети ресторанов McDonald’s в России подали заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде картинок.

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