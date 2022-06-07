Уфа, 7 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Месячная норма осадков выпала за неделю в Башкирии. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ливень

Сообщается, что «южный» циклон с Каспия принес в Башкирию обильные грозовые дожди. Так, в западных районах республики за сутки выпало от 21 до 38 мм, при этом на метеостанции Раевка за семь часов выпало 38 мм.

Отмечается, что 19 метеостанций региона из 37 зафиксировали выпадение месячного количества осадков, на десяти метеостанциях выпало от полутора до двух месячных норм.

Сообщается, что 7 и 8 июня в Башкирии сохранятся сильные дожди. На данный момент все реки республики находятся в берегах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 7 июня ожидаются ливни, грозы и град.