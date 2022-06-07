Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что на 9 случаев больше, чем в предшествующие сутки. По-прежнему Петербург опережает Москву по суточной заболеваемости и остается «лидером» по этому показателю среди всех регионов России.

Машины скорой помощи у Боткинской больницы Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как проинформировали 7 июня в оперштабе Петербурга, за последние сутки от ковида, как основной причины смерти, в городе скончались 9 больных (-2 к уровню предыдущих суток), а выписаны по выздоровлению 373 человека (+275).

В шести городских коронавирусных стационарах Петербурга находится на лечении 1060 пациентов (-45). За последние сутки на больничные койки поступило 77 пациентов (+27), выписаны из больниц по выздоровлению 23 пациента (+11). В реанимации находится 161 пациент (-9), к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента (-10).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 1649 человек, за сутки число таких больных увеличилось на 22 человека.

Всего за время пандемии в Петербурге с марта 2020 года было выявлено 1 531 391 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 494 775человек, скончались от ковида 33 910 человек.

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