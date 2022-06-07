7 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Дезинфляция временна, носит неустойчивый характер. Во всяком случае, в среднесрочной перспективе, по прогнозу регулятора финрынка, сохранятся проинфляционные риски. С одной стороны, в ближайшие несколько месяцев по-прежнему ожидается снижение спроса, с другой — этот фактор будет «остужать» растущее ценовое давление, провоцируемое издержками производителей.

Галина Смирнова, , 15:55 — REGNUM Недельный рост цен в мае значительно снизился, как следует из июньского бюллетеня ежемесячного доклада Центробанка «О чем говорят тренды», под влиянием нескольких разовых дезинфляционных факторов — прежде всего укрепления рубля. Судя по выводам регулятора, мартовский ажиотажный спрос в совокупности с тем же самым мартовским значительным ростом цен «исказили картину» следующих месяцев, на которую наложилось укрепление рубля. Иными словами, тренд апреля-мая — как бы легкое отыгрывание ситуации «назад» из-за завышенных ранее цен, а по ряду товаров еще и из-за сезонного фактора и усиления позиций рубля. Но «обманываться» не стоит: «картина» эта не столь однозначна, к тому же впереди на ней появятся «новые мазки».

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, как говорится в бюллетене, в большей степени на замедление роста цен повлияло «начавшееся удешевление плодоовощной продукции вследствие значительного эффекта от укрепления рубля». Вместе с тем дополнительным фактором «стало возвращение роста цен на сахар к «нормальным уровням» после сильного «перелета» в марте на фоне повышенного спроса на продовольственные товары длительного хранения». При этом на отдельные позиции, такие как «масла, молочная продукция, бакалея», рост цен остается на повышенном уровне «вследствие сохраняющихся проблем с логистикой и ростом затрат производителей».

В апреле цены на непродовольственные товары, зависимые от валютного курса, как утверждается в бюллетене, вместе с укреплением рубля «снизились после роста на 10–20% месяцем ранее».

«В целом медианный рост цен этой группы товаров в апреле оказался значительно ниже медианы роста цен товаров, слабо зависимых от курса», — говорится в публикации ЦБ РФ.

Цены на продукты Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Собственно влиянию валютного курса на цены в новой реальности аналитики Банка России уделили особое внимание. Им предстоит «нащупать» в совершенно новых для российской экономики условиях «золотую середину» для дальнейшей денежно-кредитной политики. С одной стороны, полагают они, влияние обменного курса на цены через классический механизм эффекта переноса сохранилось, с другой — приобрело опосредованный характер «благодаря» ожиданиям производителей и продавцов. При этом сам по себе прямой перенос валютного курса в цены через стоимость импортных товаров и комплектующих был менее выражен. Между тем ситуацию это изменило: как отмечают аналитики, «мы увидели быстрое изменение в динамике цен товаров, наиболее чувствительных к колебаниям курса».

Предполагается, что по мере достижения нового равновесия на товарном и валютном рынках курс рубля будет характеризоваться меньшими колебаниями и эффект переноса в цены от того самого «опосредованного» фактора постепенно снизится. Правда, структурная перестройка экономики способна вновь изменить ситуацию. Как ожидают аналитики, в дальнейшем возможны изменения уровня и скорости переноса обменного курса в цены. «Дополнительным фактором, искажающим действие эффекта переноса, — также указывают они, — стала отвязка внутренних цен на экспортные товары от мировых из-за нарушения логистических цепочек, закрытия старых рынков сбыта, образования дисконта цен на российские товары к мировым бенчмаркам, а также введения внутренних ограничений на вывоз некоторых товаров». Но, судя по всему, авторы бюллетеня считают этот фактор временным. В этих условиях, резюмируют они, «формирование достоверных оценок чувствительности изменения потребительских цен к курсовой динамике на базе модельного аппарата станет возможно только по прошествии времени». Следовательно, оценить масштаб дезинфляционных последствий текущего укрепления рубля можно будет позже.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наблюдаемое же замедление роста цен в мае, предупреждают авторы бюллетеня, может оказаться неустойчивым. Несмотря на снижение с пиковых значений марта, медиана роста наблюдаемых на недельной основе товаров и услуг (без учета плодоовощной продукции и услуг, цены на которые регулируются) остается на повышенном уровне конца 2021 — начала 2022 года, и в скором времени инфляционное давление может повыситься под влиянием растущих издержек производителей в условиях поиска новых поставщиков и логистических цепочек, а также роста спроса на продукцию внутренних производителей из-за меньшей доступности импорта.