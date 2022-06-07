Мясниковский район, Ростовская область, , 15:17 — REGNUM Жителя села Чалтырь Ростовской области будут судить за развращение 14-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 7 июня.

Уголовное дело Godekan.com

Следователи полагают, что 33-летний мужчина в июле 2021 года вступил в переписку с подростком. Осознавая возраст девочки, он общался с ней на сексуальные темы и отправлял свои интимные фотографии. Родители, узнавшие об откровенной переписке их дочери с мужчиной, обратились в полицию. Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью.

Уголовное дело о развратных действиях и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов направлено в суд.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.