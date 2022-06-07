Москва, 7 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Ранее введённые Россией ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией перестали действовать. Соответствующее распоряжение приняло правительство России.

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Согласно документу, опубликованному 7 июня на сайте официальной правовой информации, эти страны дополнят перечень государств, в отношении которых Россия снимает действовавшие ранее временные ограничения на транспортное сообщение.

«Дополнить перечень… позициями следующего содержания: Республика Армения, Киргизская Республика», — говорится в распоряжении.