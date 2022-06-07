Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Никаких новых переговоров с Киевом в полном смысле этого слова уже не будет, будет лишь принятие Западом условий капитуляции их киевских ставленников, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 июня, комментируя публикацию American Conservative.

Кремль Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, обозреватель издания Патрик Бьюкенен в своей статье заявил, что Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Укрианы Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом и выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине.

« Поразительно, насколько западные эксперты отстают от политического процесса. Бьюкенен по интеллекту не последний человек, но и он не понимает, что сегодня рассуждения о том, «возвращать» России Крым Украине или «не возвращать», выглядят глупо. Если не сказать — смешно.

И главное: такого рода эксперты и политики всё ещё смотрят на ситуацию на Украине и вокруг неё с колониальных позиций: судьбы народов решают «мировые игроки». Так называемые «мировые игроки» решают немало, но те из них, которые абсолютизируют своё право распоряжаться судьбами народов, остаются политиками, а те, кто способен поймать волну народных настроений и особенно — тягу к самоопределению и содействовать ей на благо своей страны и самим этим народам, превращаются в государственных деятелей. Таким стал Владимир Путин. Близко к нему сегодня в Европе находится только Виктор Орбан.

Никаких новых переговоров с Киевом в полном смысле этого слова уже не будет (не исключаю, что и мартовские переговоры были отвлекающим манёвром); будет лишь принятие Западом условий капитуляции их киевских ставленников. Судьба территорий, освобождённых от укрофашистов, будет решена в соответствии с чаяниями большинства проживающего там населения. Ни Италия, ни Франция, ни Германия никак не смогут повлиять на это дело. И тем более, страны ЦВЕ и Прибалтики — злобные пигмеи современной европейской политики.