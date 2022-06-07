Москва, 7 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве получения вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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По общему правилу до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах ежегодно утверждаемой правительством квоты.

Законопроектом иностранным IT-специалистам, привлекаемым для работы в аккредитованных организациях, предоставляется возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.

Нововведения также позволят членам их семей получить в упрощенном порядке вид на жительство.

Отрасль готова принять порядка 175 тыс. специалистов в сфере IT, привел данные замглавы МВД Игорь Зубов.