Суземский район, Брянская область, 7 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В незаконном изготовлении взрывчатых веществ подозревают 33-летнего жителя Суземского района Брянской области. Незаконные опыты могут стоить ему 10 лет заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Химия

Полицейские вместе с оперативниками УФСБ в ходе обыска изъяли дома у мужчины семь небольших полимерных банок и стеклянную колбу. По данным экспертов, в ёмкостях находились инициирующие взрывчатые вещества. Кроме того, у подозреваемого обнаружено несколько контейнеров с компонентами, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатки.

Брянец пояснил, что он «всю жизнь увлекался химией и на протяжении последних трёх лет изготавливал взрывчатые вещества». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении.