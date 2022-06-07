Ижевск, , 15:15 — REGNUM В апреле–мае правоохранителям Удмуртии поступило восемь сообщений граждан о хищении средств лицами, которые представлялись сотрудниками операторов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Нет мобильной связи

Мошенники предлагали жертвам переключиться на новый тариф, продлить срок действия сим-карты, новые опции и скидки. После этого они убеждали потерпевших ввести определенную комбинацию цифр или сообщить код из смс-сообщения. В результате был получен доступ к личному кабинету потерпевших и похищены денежные средства. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого жителя республики, который обвиняется в 11 преступлениях по статьям о мошенничестве и кражах.

Читайте также: Житель Удмуртии украл у знакомых по соцсетям женщин около 14 млн рублей