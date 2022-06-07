Тюмень, , 15:14 — REGNUM В Тюмени из-за сильного ливня произошло аварийное отключение светофоров на ключевых перекрестках города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция по Тюменской области.

Ливень (сс) Melissa Parrish

Отключены светофоры на улицах М. Тореза — Герцена, Советской-Орджоникидзе, 50-лет ВЛКСМ -М. Горького, Запольной-Достоевского. На перекрестке улиц М. Тореза и Герцена работает регулировщик.

«Постарайтесь минимизировать поездки в центр города до нормализации ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы дорожной полиции региона.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательней на дорогах. Постарайтесь минимизировать поездки в центр города до нормализации ситуации.