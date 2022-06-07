Вильнюс, 7 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Жителям Грузии не стоит расстраиваться, если Брюссель не оправдает их ожидания от заявки на вступление в Евросоюз. Об этом говорится в открытом письме, обнародованном литовскими депутатами Европарламента Андрюсом Кубилюсом и Расой Юкнявичене.

Флаг Грузии

«Этим открытым письмом мы хотим призвать политические силы и население Грузии не расстраиваться, если результат окажется менее оптимистичным. Вместо этого объедините усилия, чтобы сблизить Грузию с ЕС», — говорится в обращении.

Евродепутаты отметили, что ранее Грузия была лидером в проведении реформ по евроинтеграции, но в последние годы ситуация изменилась. По их мнению, в Европарламенте считают, что в этой республике высокий уровень поляризации в обществе, а власть якобы находится в руках у «олигарха».

Кроме того, Кубилюс и Юкнявичене указали на отказ Грузия вводить санкции против России. Они полагают, что «кто-то в правящих кругах» республики специально проводит политику, которая должна помешать вступлению в ЕС.

Напомним, Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислал ей анкету-опросник. Тбилиси передал ответы в срочном порядке к 10 мая. При этом в Брюсселе напомнили, что правительство Грузии застопорило проведение обещанной судебной реформы.