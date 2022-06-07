Москва, 7 июня 2022, 15:11 — REGNUM Япония достаточно активно присоединяется к санкциям против России. По тому, как с российского рынка уходят японские компании видна линия правительства Японии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Как сообщало ИА REGNUM, Японское правительство решило ввести санкции против двух российских финансовых организаций — Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития и реконструкции.
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