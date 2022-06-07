Москва, , 15:11 — REGNUM Япония достаточно активно присоединяется к санкциям против России. По тому, как с российского рынка уходят японские компании видна линия правительства Японии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Продовольствие на прилавке Светлана Шаповалова ©

«В целом было ожидаемо, что санкции в отношении именно финансовых институтов будут расширяться в ближайшее время.

Россельхозбанк является важным звеном особенно для своей профильной сферы. Ведь именно в части сельхозпродукции сейчас наблюдаются проблемы у Европы.

Однако такое расширение санкций вряд ли даст положительный результат для тех стран, которые их вводят.

Скорее наоборот. Продовольственного кризиса им будет не миновать», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Японское правительство решило ввести санкции против двух российских финансовых организаций — Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития и реконструкции.

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