Москва, 7 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Япония достаточно активно присоединяется к санкциям против России. По тому, как с российского рынка уходят японские компании видна линия правительства Японии, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Светлана Шаповалова Продовольствие на прилавке

«В целом было ожидаемо, что санкции в отношении именно финансовых институтов будут расширяться в ближайшее время.

Россельхозбанк является важным звеном особенно для своей профильной сферы. Ведь именно в части сельхозпродукции сейчас наблюдаются проблемы у Европы.

Однако такое расширение санкций вряд ли даст положительный результат для тех стран, которые их вводят.

Скорее наоборот. Продовольственного кризиса им будет не миновать», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Японское правительство решило ввести санкции против двух российских финансовых организаций — Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития и реконструкции.

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