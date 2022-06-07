Москва, , 15:11 — REGNUM Во время летнего периода обучения Вооруженных сил РФ приоритетными будут новые способы ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции по денацификации Украины. Об этом 7 июня заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что практические занятия будут идти в пунктах постоянной дислокации и на полигонах при максимальной загруженности учебно-материальной базы.

При этом глава Минобороны РФ добавил, что перед начавшимся 1 июня летнем периодом обучения ВС РФ была проведена большая подготовительная работа.

«Проведено более девяти тысяч мероприятий, в числе которых сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что на сегодняшний день открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части на полуостров Крым.