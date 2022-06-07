Париж, , 15:06 — REGNUM Через три дня после того, как полиция в 18-м округе Парижа открыла огонь по автомобилю из-за отказа подчиниться, премьер-министр Франции Элизабет Борн сочла «очень шокирующими» и «возмутительными» слова лидера левой партии Жана-Люка Меланшона, заявившего, что «полиция убивает», передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Премьер-министр заявляет, что её «очень шокирует то, как Жан-Люк Меланшон систематически нападает на полицию с совершенно возмутительными высказываниями», и напоминает, что «полиция выполняет трудную миссию на службе у французов».

Элизабет Борн посчитала произошедшее «трагическим событием».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер левой партии «Неподчинившая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Украина «не должна так с нами разговаривать».

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