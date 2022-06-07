Москва, 7 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В некоторых отраслях экономики России есть риски существенного сокращения производства в среднесрочной перспективе. Об этом 7 июня сообщил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На совещании по экономическим вопросам он обратил внимание на динамику в промышленности. Так, за первые четыре месяца 2022 года произошёл рост объёмов на 3,9%, при этом в апреле уже немного сократилось. Путин отметил, что заметный спад отмечается в автомобильной промышленности и нефтепереработке.

«Ряд отраслей, например чёрная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе», — сказал президент.