Москва, 7 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Сообщения о якобы отказе России обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожской и Херсонской областей не соответствуют действительности. Об этом 7 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, это всё не так», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что «это неправильная информация».

Напомним, ранее высокопоставленный источник сообщил газете «Известия», что в случае если Киев пойдет на контакт с Москвой, в новом соглашении с Украиной не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Подчеркивалось, что вопрос статуса этих регионов закрыт для России, так же, как и вопрос статуса Крыма с Донбассом.

По словам источника, в настоящий момент переговоры невозможны, они начнутся вновь, когда украинский лидер Владимир Зеленский решит возобновить контакты переговорных групп. При этом в новое соглашение Россия уже не будет включать ни Запорожскую, ни Херсонскую области, так как подавляющее число жителей региона поддерживают Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил. что Херсонская область Украины войдёт в состав России, то же самое будет и с Запорожской областью, где состоится референдум, как только этого позволит ситуация.