Батайск, Ростовская область, 7 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Ростовской области бывший исполняющий обязанности заместителя начальника управления ЖКХ Батайска попал под следствие, став фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 7 июня.

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Следователи полагают, что в 2020 году чиновник не проверил должным образом представленные подрядчиком документы об исполнении муниципального контракта по утилизации отходов в Батайске и подписал акты выполненных работ. При этом в отчёты были внесены фиктивные данные.

В результате муниципальному бюджету был причинён ущерб на сумму более 2,2 млн рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.