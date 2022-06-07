Москва, , 15:00 — REGNUM В 2022 году запущен процесс слияния двух фондов ФСС и ПФ РФ, что стало возможным, благодаря повышению уровня цифровизации в социальной сфере, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Отделение ПФР в Оренбурге © ИА REGNUM

«К 2023 году планируется создать единую цифровую платформу, которая объединит все существующие в настоящее время информационные системы, связанные с социальной сферой, в частности, в неё будет интегрирована Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая функционирует в РФ с 2018 года.

Достаточно весомая часть услуг будет оказываться без посещения территориальных офисов соцзащиты и пенсионного фонда. В процессе слияния ПФ РФ и ФСС, безусловно, будет оптимизирована не только структура персонала, но и высвободятся принадлежащие ранее фондам здания и прочие имущество.

Вполне логично предположить, что в них разместятся социально значимые объекты инфраструктуры.

Необходимо понимать, что ПФР расходует средства согласно выделенным бюджетам статьям. Те траты, которые предусмотрены на выплаты страховых пенсий, ни в коем случае не могут расходоваться на хозяйственную деятельность.

Интересно то, что по данным результатов проверок, опубликованных Счетной палатой за 2021 год, Пенсионный фонд РФ потратил на финансово-хозяйственную деятельность всего на 0,5% больше, чем за 2020 год, но в рамках предусмотренных бюджетом расходов.

При этом территориальными органами Пенсионного фонда РФ, выделенные бюджетом, распределялись весьма неравномерно. Например, средства на строительство зданий не были освоены в полном объеме на семи территориях (освоены только на 43%).

На техническое перевооружение освоено на 24 территориях лишь 75% от выделенного объема, на проектные работы — 9,5% (на 30 территориях) и т.д.

В 2021 году ПФР было выделено 30 млн рублей на прикладные научные исследования в области социальной политики, однако ни рубля из этих средств средства так и не было потрачено.

В I квартале 2022 года на финансово-хозяйственную деятельность было потрачено на 5,5% меньше расходов, чем за аналогичный период 2021 года», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

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