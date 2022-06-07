Тункинский район, Бурятия, 7 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Бурятии рассказали подробности инцидента с нападением на сотрудников полиции в здании мирового суда Тункинского района. ЧП произошло утром 7 июня в коридоре учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Граната

Вызванный для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности за неповиновение сотрудникам полиции 54-летний мужчина внезапно выхватил похожий на гранату предмет и бросил его в сторону правоохранителя.

«Участковый уполномоченный полиции оперативно среагировал, перехватил опасный предмет и бросился к выходу. Граната взорвалась в руках полицейского. К счастью она оказалась «игровой», для страйкбола», — отметили в ведомстве.

В результате сотрудник полиции получил незначительные травмы руки. Нападавший был задержан и доставлен в отдел. Как сообщало ИА REGNUM, против него возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается также, что участвовавшие в задержании злоумышленника правоохранители будут поощрены.