Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Болгария, Северная Македония и Черногория как суверенные государства самостоятельно приняли решение не пропустить через свою территорию самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова на пути в Белград. Об этом журналистам заявил представитель Госдепа США Нед Прайс 7 июня.

Госдеп США

Прайс призвал Сербию «сосредоточиться на своей цели — вступлении в ЕС, и согласовать свою внешнюю политику и политику безопасности с остальными странами Евросоюза.

«Мы постоянно призываем Сербию сделать определенные шаги для того, чтобы продвинуться на европейском пути, включая диверсификацию источников энергии, уменьшение энергозависимости от Российской Федерации и согласование внешней политики и политики безопасности с ЕС. Мы все еще хотим быть партнером Сербии и помочь ей в усилиях укрепить энергетическую безопасность», — процитировал «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) слова Прайса.

Напомним, что визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова, запланированный на 6 и 7 июня, был отменен из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории запретить перелет российскому правительственному самолету с министром на борту.