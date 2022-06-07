Байконур, Казахстан, 7 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении на пост представителя президента на комплексе «Байконур» Кайрата Нуртая. Текст документа 7 июня обнародовала пресс-служба главы государства.

Юрий Данилевский Байконур

«Распоряжением главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Нуртай родился в 1982 году в Кармакшинском районе Кызыл-Ординской области. Он долгое время работал в аппарате президента. С июля 2021 года Нуртай был главой Кармакшинского района.