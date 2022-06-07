Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM После громкого уголовного дела о взятках на трассе М-4 «Дон» и массовых арестов сотрудников ГИБДД уволен командир Донского отдельного батальона ДПС № 1 ГИБДД Ростовской области Андрей Кардашян. Об этом сообщает источник в донском управлении МВД России.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

«Видимо, это стало последней каплей терпения вышестоящего руководства. Сами понимаете, начался курортный сезон, и от нечистых на руку инспекторов на донских трассах нужно избавиться, аэропорт-то закрыт», — цитирует портал 1rnd.ru собеседника.

ИА REGNUM сообщало, что ранее 18 фигурантам уголовного дела о многолетних взятках избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, ещё семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи полагают, что с 2017 года сотрудники ГИБДД предъявляли водителям, следующим по трассе М-4 «Дон», фиктивные нарушения правил дорожного движения. При этом снимки якобы допущенных нарушений обрабатывались в фотошопе. С водителей инспекторы под давлением вымогали взятки. Незаконный доход сотрудников полиции составил около 14 млн рублей.

Читайте также: По делу о коррупции в ГИБДД Ростовской области нашли новых фигурантов

Затем донские следователи начали проверку в связи с появившимися публикациями о получении взятки сотрудниками ГИБДД на пункте контроля рядом с посёлком Самбек. Об инциденте заявил ранее командир батальона «Восток» (Донецкая Народная Республика) Александр Ходаковский. По его словам, в багажнике автомобиля были ночники и радиостанции, применяемые в ходе специальной военной операции России на Украине.

Читайте также: СКР займётся получением взятки сотрудниками ГИБДД за технику для Донбасса