Калуга, 7 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках национальных проектов реализуются 46 региональных проектов, сообщили 7 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По состоянию на 1 июня общий объем финансовых средств на осуществлении региональных проектов достиг 22 млрд рублей. Из них 11,5 млрд — средства федерального бюджета и 8,6 млрд рублей — областного. Общее кассовое исполнение составило 4,6 млрд рублей, или 22% от общего объема предусмотренных средств. В рамках нацпроектов ведется работа по строительству и капитальному ремонту 51 объекта. На постоянной основе организовано взаимодействие и обмен информацией с правоохранительными и контрольно-надзорными ведомствами за исполнением законодательства при реализации нацпроектов. Проводятся мероприятия по выявлению правонарушений бюджетного и налогового законодательства, законодательства о контрактной системе и защите конкуренции.

Проверки показали, что абсолютное большинство нарушений обусловлено неэффективным использованием бюджетных средств, отсутствием должного контроля со стороны заказчиков, несоблюдением условий и сроков выполнения работ подрядчиками и поставщиками.