Сеул, 7 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило серьезную озабоченность в связи с казнью бывшего члена парламента Мьянмы и активиста демократического движения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Как отметили в МИД Южной Кореи, казнь не способствует разрешению ситуации.

«Правительство следит за ситуацией в Мьянме, — сообщил чиновник. — Мы вновь призываем к выполнению «пяти пунктов» по урегулированию ситуации в Мьянме, включая прекращение насилия, освобождение арестованных и возвращение к демократии».

По сообщениям местных СМИ, 3 июня военное правительство Мьянмы казнило бывшего члена парламента, члена «Национальной лиги за демократию» Фио Зейя Тоу и активиста демократического движения Чжо Мин Ю.