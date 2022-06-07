Москва, 7 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству России разработать и предоставить предложения по новой конструкции бюджетных правил.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что началась работа над федеральным бюджетом на ближайшие три года.

«Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики, — сказал Путин. — Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы, корректировки, и прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил о полном прекращении роста цен со второй половины мая 2 022 года.