Москва, 7 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российские производители мороженого едва ли будут расширять производственные мощности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«На фоне роста цен и ограниченного из-за этого спроса на мороженое открытие новых или расширение имеющихся производственных мощностей видится маловероятным, — сказала она. — В связи с этим нет необходимости в закупке импортного оборудования, но приобретение комплектующих и запчастей для текущего ремонта может иметь место. Однако это не должно привести к росту цен ввиду сильного рубля, который нивелирует возможные дополнительные расходы на логистику. По таким ингредиентам, как стабилизаторы и загустители, ситуация отличается лишь большим объёмом импорта и невозможностью отсрочить закупки на следующий год, в отличие от оборудования. Но опять-таки ситуация на валютном рынке является благоприятной для импортёров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что зависимость российских производителей мороженого от импортных ингредиентов и оборудования очень высока.