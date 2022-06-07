Пекин, 7 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Ключ к решению конфликта на Украине находится у властей США, однако они всячески препятствуют его мирному разрешению и специально усиливают напряжение между Россией и Украиной для достижения собственных целей. Об этом 7 июня говорится в статье китайского издания Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Автор статьи указал на решение Вашингтона поставить киевскому режиму «более продвинутые ракетные системы и боеприпасы» и предупреждение президента России Владимира Путина в связи с этим, что такие поставки преследуют целью затягивание конфликта и потому российская сторона будет наносить удары по новым целям.

«Американская военная помощь давно превзошла свою оригинальную цель помощи Украине в конфликте с Россией. США учли свои национальные интересы, и их военная поддержка Украине теперь подогнана под стратегическую цель — борьбу за мировое влияние», — заявил по этому поводу профессор Школы международных отношений Пекинского университета международных исследовании Сюй Лян.

Также в статье отмечается, что у Вашингтона в руках находится ключ к разрешению этого конфликта, однако американские власти специально усиливают напряжение между его сторонами и препятствуют процессу мирного урегулирования.

При этом уточняется, что США ставят собственные интересы превыше всего и не заботятся о благополучии жителей стран, называемых Вашингтоном «союзниками» и «партнерами».

«С вывода войск из Сирии и провала в Афганистане и заканчивая нынешними планами на Украине США всегда хотели контролировать ситуацию из закулисья. <…> Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению Путина и не развязывать третью мировую войну. Он должен понять, что больше не единственный, способный диктовать свои порядки другим странам и определять мировой порядок», — заключается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что военную помощь Киеву продолжат предоставлять власти США, несмотря на «некоторые успехи» России при проведении специальной военной операции «в ряде районов Украины».