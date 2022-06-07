Москва, , 14:53 — REGNUM Скорее всего, российские производители мороженого не станут дальше повышать отпускные цены на данное лакомство, чтобы избежать падения объемов его потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

«Подорожание мороженного [зафиксированное в РФ] связано с необходимостью учета уровня инфляции, которая приводит к росту стоимости компонентов его производства, — сказал Сафонов. — Например, если в январе 2021 года цена сырого молока составляла 27,3 руб./кг, то в январе 2022 — 30,7 руб./кг. Рост стоимости импортных комплектующих для оборудования, вкусовых наполнителей, а также кредитов, диктует производителям необходимость повышения цен. Однако, скорее всего, производители не будут повышать дальше отпускные цены, поскольку это может привести к падению объемов потребления мороженого, которое не является продуктом первой необходимости».

В связи с этим он также обратил внимание на то, что производство мороженого в России почти полностью было ориентировано на использование импортного оборудования. Высока степень зависимости и от импортных ингредиентов.

С аналогичным прогнозом выступила и доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«В условиях рынка на розничные цены влияет не только производственная себестоимость, а ещё уровень платёжеспособного спроса. Так, мороженое хоть и является любимым многими лакомством, но не относится к товарам первой необходимости, поэтому его дальнейшее подорожание не ожидается, — сказала она корреспонденту ИА REGNUM. — Тем более когда есть не менее вкусная альтернатива в виде сезонных фруктов и ягод, которые и полезнее, и дешевле мороженого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прикладова объяснила, почему в России пошли вверх цены на мороженое.

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