Москва, , 14:51 — REGNUM Подорожание мороженого, зафиксированное в РФ, связано в числе прочего с рисками экономической неопределенности, которые резко выросли в марте 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

«Риск неопределённости, резко возросший в марте этого года, негативно отразился на всей экономике, что привело к росту цен на многие товары, включая продовольственные, — сказала Прикладова. — Так, наблюдалось резкое подорожание молока и молочной продукции, яиц, муки, сахара — всех тех продуктов, которые входят в состав мороженого. Там, где причиной роста цен был исключительно ажиотажный спрос, ситуация нормализовалась (например, сахар и яйца). Но по молоку ситуация отнюдь не оптимистичная: снижения цен не наблюдается. Так, в рознице можно видеть подорожание молока почти в полтора раза с 52 до 77 рублей за литр. Следовательно, цены на всю молочную продукцию, в том числе на мороженое, идут вверх».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что самое распространенное в России мороженое в вафельном стаканчике за пять месяцев 2022 года выросло в цене сразу на 20%.