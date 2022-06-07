Москва, , 14:50 — REGNUM Для того, чтобы помочь российским грузоперевозчиком, правительство РФ могло бы рассмотреть введение моратория на уплату транспортного налога в 2022–2023 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что многие российские транспортные компании терпят убытки и опасаются банкротств.

Грузоперевозки David Guo

«Скорее всего, в 2022 году мы увидим значительные сокращения количества автотранспортных предприятий. Ориентировочно эта цифра может находиться в пределах 20-30%, — предположил Сафонов. — Чтобы избежать такого сценария, грузоперевозчики должны получить альтернативные маршруты и грузы. В качестве срочной помощи грузоперевозчикам можно было бы рассмотреть введение моратория на уплату транспортного налога в 2022 и 2023 годах, а также отмены НДС на приобретение новой техники».

Кроме того, как пояснил Сафонов, необходимо стимулировать создание новых транспортных коридоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории Евразии реализуются два инфраструктурных проекта глобального значения — это транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

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