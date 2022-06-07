Москва, 7 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. России удалось достичь рекордно низких показателей безработицы. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях. В мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось», — заявил Путин.

Уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение. Однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем — риски всё ещё сохраняются», — указал он.