Москва, , 14:48 — REGNUM Япония уже долгие годы не может справиться с проблемой замедления экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал очередную просадку курса иены относительно доллара.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Япония долгие годы не может справиться с проблемой замедления экономического роста и дефляции. С 1989 года среднегодовые значения роста ВВП составляют 1%. Попытка стимулировать экономику дешевыми деньгами с начала 2000-х годов тоже не имела успеха, — сказал Сафонов. — Основная причина этого в том, что Япония занимает промежуточное положение между Китаем и США. Она и не финансовый лидер, и не лидер производства. Население стареет, а идеи развития кооперации с другими странами в новом формате нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов назвал главные факторы, которые привели к падению курса японской национальной валюты.

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