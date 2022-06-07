Москва, , 14:47 — REGNUM Предложенная Минэкономразвития РФ реорганизация банков — подходящая форма передачи большого объема не только разнородных активов, но и обязательств, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель независимой финансово-консалтинговой компании «DS Consulting» Денис Саляхутдинов.

Отделение Международного банка Санкт-Петербурга

«3 трлн рублей замороженных активов и 500 млрд рублей обязательств перед иностранными лицами из «недружественных» России государств могут вывести за баланс банков.

В активах:

1,6 трлн руб. в рублевом эквиваленте — средства российских банков на корреспондентских счетах в кредитных организациях Европы и США (счета ностро);

1,1 трлн руб. в рублевом эквиваленте — это межбанковские кредиты, депозиты и прочие размещенные средства (включая обратное РЕПО и суборды);

неопределенный объем кредитов, предоставленных нерезидентам, ценные бумаги нерезидентов (точных данных нет, поскольку в отчетности нет детализации по юрисдикциям).

В пассивах:

115 млрд руб. в рублевом эквиваленте на корсчетах, открытых российскими банками кредитным организациям США и Европы (лоро-счета);

361 млрд руб. в рублевом эквиваленте — обязательства по межбанковским кредитам и прочим привлеченным от банков-нерезидентов средствам.

Суть предложения — согласно законопроекту, под санкционные банки смогут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы — в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных.

Предложенная реорганизация — подходящая форма передачи большого объема не только разнородных активов, но и обязательств.

Реорганизация хороша и удобна тем, что происходит универсальное правопреемство, не возникает дополнительных налогов и позволяется не запрашивать согласие кредиторов — достаточно просто их уведомить.

Данная мера может принудить кредиторов подать в суд и наложить арест на под санкционные активы и, в случае положительного решения суда, компания лишится актива, но и требование будет погашено.

Так же вывод заблокированных активов за периметр банка позволит участникам рынка минимизировать расходы банков на резервирование под фактически неработающие активы после того, как послабления ЦБ РФ перестанут действовать.

Еще одним плюсом будет возможность докапитализации банков под залог акций нового юрлица собственником которых будет сам банк.

В целом, несмотря на то, что поправки, разработанные властями для «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств», требуют согласования с различными министерствами и ведомствами, законопроект уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в кабинет министров.

Сложные времена требуют оперативных решений — и это правильно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ разработало схему избавления банков, которые попали под санкции, от замороженных активов.

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