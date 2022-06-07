Калининград, , 14:47 — REGNUM Второй Международный фестиваль классической музыки «Кантата» завершился в Калининграде у стен исторического Кафедрального собора гала-концертом звезд оперной сцены. Выступления именитых исполнителей были посвящены отмечаемому в этот день Пушкинскому дню в России и самому гению русской поэзии, сообщили в Фестивальной дирекции, которая является организатором этого масштабного культурного мероприятия.

«Территория Кафедрального собора — памятника истории XIV века на острове Иммануила Канта в центре города, расположенном в окружении реки Преголи в парковой зоне, в этот вечер стала большой концертной площадкой под открытым небом. Здесь в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина звучали лучшие оперные сочинения, созданные знаменитыми отечественными композиторами XIX–XX веков по произведениям классика», — рассказала представитель пресс-службы дирекции фестиваля.

На острове Канта звучали фрагменты из опер Петра Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» — ария Ольги «Я не способна к грусти томной», ария Ленского «Куда, куда…», дуэт Лизы и Полины «Уж вечер», ария Германа «Что наша жизнь? Игра!», баллада Томского «Три карты». Михаил Глинка был представлен увертюрой к эпической опере «Руслан и Людмила» и каватиной Гориславы. Пляска мужчин, каватина Алеко и ария Земфиры «Старый муж» погрузили слушателей в мир оперы «Алеко» Сергея Рахманинова, а песня Лауры из оперы «Каменный гость» Александра Даргомыжского напомнила об одноименной пьесе Пушкина из цикла его «Маленьких трагедий».

Шедевры русской классики исполнили солистка театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова, лауреат международных премий Светлана Касьян и заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Мурзаев, солистка Государственного академического Большого театра, заслуженная артистка РФ Агунда Кулаева, солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов, обладатель государственной премии правительства Москвы, национальной оперной премии «Онегин» Николай Ерохин, а также Калининградский областной симфонический оркестр. Управлял всем действом на сцене Фабио Мастранджело — один из самых востребованных дирижеров России и мира, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Северная Симфония». Он приехал в Калининград по приглашению оргкомитета фестиваля «Кантата» спустя 10 лет после своего первого визита сюда.

В рамках Второго Международного фестиваля классической музыки «Кантата», с 1 по 6 июня, состоялись семь концертов, площадками которых стали знаковые объекты культуры, а также памятники истории самого западного российского региона — старинный замок, форт и кирхи. В них приняли участие более 20 именитых коллективов и солистов России и зарубежья, объединив за все фестивальные дни на своей сцене более 100 деятелей искусства: музыкантов, исполнителей, дирижеров. Концерты посетили около 3 000 человек, в числе которых специально прилетевшие в Калининградскую область искушенные слушатели из других городов, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Губернатор области Антон Алиханов, подводя итоги «Кантаты-2022», отметил, что «благодаря этому фестивалю, благодаря замечательной музыке, знаменитым исполнителям не только жители Калининградской области, но и примерно 100 тысяч человек в стране, в мире, которые каждый отдельный концерт смотрят в YouTube, узнают о регионе, нашем культурном наследии». Он пообещал, что в следующем году на фестивале «Кантата» концертных] площадок интересных, исторических будет еще больше».

Фестивальная программа благотворительного просветительского проекта в этом году связана со значимыми датами и событиями в российской и мировой культуре: 150-летием со дня рождения великого русского театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева, 700-летним юбилеем Данте Алигьери и 225-летием Франца Шуберта, а также днем рождения классика русской поэзии и литературы А. С. Пушкина.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в фонд «Благоустройство и взаимопомощь», занимающийся благоустройством и восстановлением в регионе исторически значимых объектов. Приобрести билеты можно было также по Пушкинской карте, к местам проведения концертов за пределами Калининграда был организован трансфер.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, проект «Кантата» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.