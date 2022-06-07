Москва, , 14:47 — REGNUM Одна из причин того, что иена рекордно подешевела относительно доллара, — это мягкая денежно-кредитная политика центрального банка Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Японская йена Businesstimes.com.sg

«Мягкая денежно кредитная политика ЦБ Японии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС способствует укреплению доллара по отношению к иене, — сказал Алиев. — Кроме того, увеличивается дефицит торгового баланса на фоне роста цен на сырье. Иена может частично отыграть свое падение в скором времени. В целом проявляется тренд на восстановление экономики Японии, но есть ряд факторов, которые тормозят полноценное и ускоренное восстановление — это высокие цены на сырье и рост расходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал, почему Япония никак не может решить проблему замедления ее экономического роста.

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