Москва, , 14:52 — REGNUM МВД реформировано по требованию времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что «всё достаточно очевидно», и дополнительные разъяснения в связи с реформой вряд ли нужны.

«Требованиями времени», — ответил Песков на вопрос о том, чем продиктованы изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента России Владимира Путина в структуре центрального аппарата МВД появились два новых управления. Это главное управление оперативного реагирования и главное управление по работе с личным составом. Первое займётся, в частности, мобилизационной подготовкой личного состава и гражданской обороной.

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