Уфа, , 14:47 — REGNUM Сбойка Северного тоннеля с раскрытием на полное сечение состоялась на Восточном выезде из Уфы. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы можем строителей поздравить с завершением очередного этапа строительных работ — произошло полное раскрытие Северного тоннеля. Хочу подчеркнуть, что строительство идет опережающими темпами. Сбойка произошла раньше запланированного срока примерно на месяц», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии Раифа Абдрахимова.

Сообщается, что теперь Северный тоннель пробит насквозь — от Западного портала (на проспекте Салавата Юлаева) до Восточного (берег реки Уфы). В связи с этим специалистам будет легче и быстрее доставлять оборудование и материалы к месту проведения работ, а также вывозить породу при проходке. Кроме этого, строители смогут ускорить сооружение постоянных конструкций в тоннеле.

«Только с начала 2022 года объем выполненных работ составил около 3,5 млрд рублей. И темпы мы снижать не намерены. В ближайшее время продолжится бетонирование свода и есть планы завершить эти работы в Северном тоннеле до конца года», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавова.

Отмечается, что техническая готовность Восточного выезда составляет 49%. Его строят свыше 2,5 тысяч человек, работы идут в круглосуточном режиме. Также возводятся мост через реку Уфа и эстакада. На автотрассе и развязках устраивают земляное полотно и монтируют водопропускные трубы.

«Восточный выезд из Уфы будет включать в себя тоннель длиной 1 276 м, мост через реку Уфу с эстакадой длиной 2,65 км и дорогу протяжённостью 10 км с выездом на федеральную трассу М-5. Проект позволит оптимизировать дорожно-транспортную сеть Уфы, снизить вредные выбросы от автомобилей и более эффективно развивать территорию Зауфимья», — сообщает пресс-служба.