Салехард, 7 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 7 июня за сутки госпитализировали три человека с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 39 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО девять человек. Заразились коронавирусом восемь человек — на четыре человека больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили двух человек с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 7 июня зарегистрировано 137 114 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 752 человека, 1042 скончался (ни одного за сутки).