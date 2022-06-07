Рим, , 14:42 — REGNUM Первую конституцию объединённой Европы написал грузинский эмигрировавший профессор, Страсбургского университета Михаил Мусхелишвили. Об этом 7 июня заявила на пресс-конференции в Риме президент Грузии Саломе Зурабишвили, передаёт грузинское «Общественное телевидение».

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Мы этим очень гордимся, потому где-то находимся даже у истоков Европы. Грузия веками смотрела в сторону Европы, и тому в последнее время много примеров», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что 80% населения Грузии якобы поддерживают евроинтеграцию страны. Теперь в Тбилиси видят, что этот процесс может быть ускорен. Зурабишвили отметила, что в Грузии должны быть готовы к этому.

Стоит отметить, что конституция, разработанная профессором Мусхелишвили, не была принята и не повлияла на процессы объединения Европы.