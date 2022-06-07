Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области выйдут на федеральный уровень с инициативой создания Экологического совета регионов Ладожского озера, такое решение было принято на совместном заседании экосоветов двух соседних регионов 7 июня в Смольном.

Александр Дрозденко и Александр Беглов. lenobl.ru

В состав новой структуры должны войти не только регионы, непосредственно прилегающие к Ладожскому озеру, но и те, через которые протекают впадающие в него реки. Напомним, что подавляющее большинство крупных водных артерий, протекающих по территории Петербурга, например, реки Нева, Славянка, Охта, Лубья, Оккервиль, Ижора, Шингарка, берут свое начало в Ленинградской области. Качество воды в Неве, являющейся безальтернативным источником водоснабжения Петербурга, во многом определяется качеством воды в Ладожском озере.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, благополучие водных объектов тесно связано с созданием эффективной системы обращения с отходами, борьбой с несанкционированными свалками.

«Сегодня это один из самых актуальных вопросов экологической повестки страны, которому посвящена треть федеральных проектов национального проекта «Экология». Петербург и Ленинградская область утвердили Единую концепцию по обращению с твердыми коммунальными отходами, проводят активную работу по синхронизации территориальных схем», — подытожили в Смольном.

Поскольку координация общей работы и финансирование должны регулироваться целевой федеральной программой, на данном этапе зафиксировано решение о создании межрегионального экосовета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Петербурга и Ленобласти объединились для решения мусорного вопроса. Регионы создали единого оператора, а также прорабатывают план вывоза и утилизации отходов в регионах.

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