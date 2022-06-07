Москва, 7 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон об особом порядке уплаты налогов и страховых взносов организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В период с 1 июля по 31 декабря 2022 года организациям и ИП предоставляется право на особый порядок уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов. Будут действовать временные нормы, необходимые для интеграции в бюджетный процесс института единого налогового платежа.

В частности, устанавливается, что в этот период единый налоговый платеж перечисляется на отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений и определяется как источник внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с его отражением на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по отдельному коду бюджетной классификации по главе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Налоговый орган будет самостоятельно засчитывать единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. При этом планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по единому налоговому платежу не предусматривается.

Федеральное казначейство после получения от налогового органа распоряжения о совершении казначейского платежа для осуществления операций по зачету единого налогового платежа будет осуществляться их распределение по бюджетам бюджетной системы в соответствии с установленными нормативами.