Кострома, 7 июня 2022, 15:51 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы потребовали от властей Сусанинского района обеспечить конезавод «Медведки» землёй. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас сельхозпроизводство, зарабатывающее средства от продажи жеребят, сена и проведения экскурсий арендует 200 гектаров площади у пользователя, который «давно не обрабатывает» наделы.
Земля необходима предприятию для заготовки сена и строительства гостевых домов. Депутаты предлагают два пути решения проблемы: изъятие земли из оборота недобросовестного хозяина или бесплатное выделение 200 гектаров на другой территории по закону о «костромском гектаре». Глава района Сергей Давыденко, вступивший в должность в 2020 году, пообещал оказать предпринимателям помощь с оформлением документов и поиском свободных площадей.
Справка: конезавод «Медведки» был построен в 1891 году. После революции конюшни были национализированы, затем предприятие обанкротилось. В 2014 году объект был продан, новые хозяева сохранили и развили поголовье орловских рысаков и русских тяжеловозов. На сегодняшний день завод не имеет земли, ему принадлежат только хозяйственные постройки. В год предприятие посещает около 1000 туристов.
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